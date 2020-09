Tommaso Zorzi, il suo ex risponde dopo la diretta: “Tutte bugie” (Di sabato 19 settembre 2020) Tommaso Zorzi, il suo ex risponde dopo la diretta: “Tutte bugie”. Ieri, durante la diretta del Grande Fratello, Tommaso ha detto un po’ di cose sul suo ex fidanzato e lui ha lanciato una frecciatina su Instagram Tommaso Zorzi è già uno dei preferiti della casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente durante questi giorni … L'articolo Tommaso Zorzi, il suo ex risponde dopo la diretta: “Tutte bugie” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 19 settembre 2020), il suo exla: “Tutte bugie”. Ieri, durante ladel Grande Fratello,ha detto un po’ di cose sul suo ex fidanzato e lui ha lanciato una frecciatina su Instagramè già uno dei preferiti della casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente durante questi giorni … L'articolo, il suo exla: “Tutte bugie” proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - lucasprezioso : Zorzi Tommaso voleva trattare quella tipa da scema, e lei si è messa sulla difensiva dicendo che studia alla Cattol… - matt3oswift13 : RT @6dimattina_: Tommaso zorzi e la contessa che saranno per sempre immuni perché Twitter li ama #GFVIP - Ebagua02 : RT @magicawaitsforu: Tommaso Zorzi e Elisabetta Gregoraci che fanno la sfilata alle 3:40 di notte. MERAVIGLIA ?????? #gfvip -