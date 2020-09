Scuola, diecimila alunni in meno in Lombardia: effetto domino (Di sabato 19 settembre 2020) Milano, 19 settembre 2020 - Quasi diecimila alunni in meno in Lombardia, che l'anno scorso ne aveva già persi cinquemila. Sono 1.173.599 gli alunni iscritti quest'anno in regione, 360.541 i milanesi, ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 19 settembre 2020) Milano, 19 settembre 2020 - Quasiinin, che l'anno scorso ne aveva già persi cinquemila. Sono 1.173.599 gliiscritti quest'anno in regione, 360.541 i milanesi, ...

StefaniaChiale : Dopo mesi di lezioni online, e dopo la pausa estiva, gli studenti rientrano in aula. Il mondo della scuola tenta un… - infoitinterno : Scuola, in Lombardia testato un insegnante su due. Diecimila cattedre vuote - Notiziedi_it : Scuola, in Lombardia testato un insegnante su due. Diecimila cattedre vuote - Italia_Notizie : Scuola, in Lombardia testato un insegnante su due. Diecimila cattedre vuote - MilanoSpia : Scuola, in Lombardia testato un insegnante su due. Diecimila cattedre vuote -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola diecimila Scuola, diecimila alunni in meno in Lombardia: effetto domino Il Giorno Scuola, diecimila alunni in meno in Lombardia: effetto domino

Milano, 19 settembre 2020 - Quasi diecimila alunni in meno in Lombardia, che l’anno scorso ne aveva già persi cinquemila. Sono 1.173.599 gli alunni iscritti quest’anno in regione, 360.541 i milanesi ( ...

Più alunni con disabilità e meno prof di sostegno. Maturità, effetto Covid: raddoppiano i voti alti

L’effetto Covid sull’esame di maturità è nero su bianco nel dossier della scuola in Lombardia pubblicato ieri: più che raddoppiate le lodi, i 100 e i voti sopra il 90. Dopo il lockdown per la pandemia ...

Iniziano i lavori di restauro per il "Cristo Risorto" di Tiziano

Sessantacinque soldi per dipingere un affresco, il “Cristo Risorto”, sulla facciata della Scuola del Santissimo Sacramento, nel cuore di Treviso. Una buona cifra per l'epoca, il 1517. E lui era Tizian ...

Milano, 19 settembre 2020 - Quasi diecimila alunni in meno in Lombardia, che l’anno scorso ne aveva già persi cinquemila. Sono 1.173.599 gli alunni iscritti quest’anno in regione, 360.541 i milanesi ( ...L’effetto Covid sull’esame di maturità è nero su bianco nel dossier della scuola in Lombardia pubblicato ieri: più che raddoppiate le lodi, i 100 e i voti sopra il 90. Dopo il lockdown per la pandemia ...Sessantacinque soldi per dipingere un affresco, il “Cristo Risorto”, sulla facciata della Scuola del Santissimo Sacramento, nel cuore di Treviso. Una buona cifra per l'epoca, il 1517. E lui era Tizian ...