La Pasta asparagi, gamberetti e zafferano è un primo leggero e saporito. Comodo se si ha voglia di un piatto fresco, ma gustoso. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti 360 gr. di Pasta 800 gr. di asparagi (peso lordo calcolato prima di pulirli) 500 gr. di gamberetti (peso calcolato con il guscio) 1 bustina di zafferano 1 pezzetto di cipolla 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva Sale fino q.b. Peperoncino piccante (opzionale) Se preparate la con ingredienti surgelati vi basteranno 200g di asparagi e 200g di gamberetti. Per iniziare tagliate la cipolla, lavate gli asparagi e puliteli e poi mettete in una padella un filo di olio extravergine di oliva, la cipolla e fate soffriggere qualche istante. Poi aggiungete gli asparagi e fate ...

Ultime Notizie dalla rete : Pasta asparagi Pasta rustica con asparagi gamberi funghi | Tra terra e mare RicettaSprint Dieta a cena: tutti i piatti leggeri che puoi preparare velocemente!

La sera infatti può essere uno dei momenti più rischiosi della giornata per chi sta seguendo una dieta finalizzata a perdere i chili di troppo poiché, a causa della stanchezza o addirittura della pigr ...

Ci si tuffa in un mare di gusto

W la pasta che gioca col mare non solo sul piano degli ingredienti del condimento ma a partire dal formato che la vede protagonista e che perfettamente simula per texture e aspetto gli anelli frutto d ...

Le rigogliose tavole del Sannio, tra grandi vini, trattorie e ristoranti gourmet

“Credo che i vini del territorio sannita abbiano ancora molto da dare. Le tradizioni enogastronomiche di questo territorio rispecchiano un passato e un presente fortemente legato alla pastorizia. E qu ...

