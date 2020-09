Parma | Liverani | “Difficile affrontare il Napoli ma non firmo per il pareggio”

(Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Inizia in salita l’avventura di Fabiosulla panchina del, che domani al Tardini affronterà ildi Rino Gattuso. Il tecnico degli emiliani ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro gli azzurri. Queste le sue parole: “E’ una settimana atipica. La squadra ha lavorato bene, sapendo le difficoltà che possiamo incontrare. Ilha mantenuto quasi integralmente la rosa e ha fatto un acquisto da 70/80 milioni: sarà un ostacolo un pochino più grande dato che hanno cambiato poco dalla scorsa stagione. Ho chiesto di fare una partita per vedere a che punto siamo. La squadra è in costruzione, c’è stato un cambio di proprietà: dobbiamo vedere a che ...

"È una grande opportunità per me unire due grandi passioni: il calcio e l'Italia. Mi interessa aspetto affaristico il business familiare, ma anche un business sostenibile. Ovviamente è calcio, quindi ...Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. Le parole dell’allenatore riportate da TMW. NAPOLI – «E’ una squadra organizzata che conce ...Il nuovo azionista di maggioranza e presidente del Parma, l'americano Kyle Krause, si presenta in conferenza stampa allo Stadio Tardini: "Per me è un grande ono ...