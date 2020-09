Monster Hunter Rise per Nintendo Switch sfrutterà il RE Engine di Capcom

Leggi su eurogamer

(Di sabato 19 settembre 2020) Durante l'ultimoPartner Direct,ha annunciato l'arrivo di un nuovo capitolo disu: si tratta di un episodio completamente inedito che, ipoteticamente, darà il via ad una nuova miniserie,.Il reveal trailer di questo RPG ha sorpreso un po' tutti per la sua qualità grafica, sopra le classiche aspettative di un titoloe c'è un motivo:è stato realizzato con il RE, il motore grafico proprietario di, il quale ci ha anche regalato titoli come Resident Evil 7, Devil May Cry 5 e il futuro Resident Evil ...