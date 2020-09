Lewandowski nei guai | l’ex agente gi fa causa e chiede risarcimento milionario

(Di sabato 19 settembre 2020) Ore agrodolci per l'attaccante del Bayern Monaco Robert. Se sul campo può godersi il successo al debutto in Bundesliga, per alcune vicende extra campo non può dirsi altrettanto contento. Infatti, come riporta AS che cita Der Spiegel, l'exdel polacco Cezary Kucharski gli avrebbe fattondo un: l'ex9 milioni di eurocaption id="attachment 1023713" align="alignnone" width="771" Bayern Monaco(getty images)/captionCome si apprende, il calciatore polacco sarebbe stato accusato di frode dall'ex procuratore che ha intentatocontrondo ben 9 milioni ...

Ore agrodolci per l’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski. Se sul campo può godersi il successo al debutto in Bundesliga, per alcune vicende extra campo non può dirsi altrettanto contento.Il Bayern Monaco è campione d'Europa. Una macchina perfetta che, grazie al subentro di un coriaceo Hans Flick, ha saputo registrare qualche problemino iniziale, per poi sbaragliare qualsiasi avversari ...Nuova stagione, vecchio Bayern Monaco. I bavaresi hanno battuto per 8 a 0 lo Schalke 04 nella prima giornata della Bundesliga 2020/2021. Dominio schiacciante per la squadra di Hansi Flick all'Allianz ...