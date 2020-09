Internazionali d’Italia 2020 | uno strepitoso Schwartzman sconfigge Nadal in due set e vola in semifinale

Leggi su sportface

(Di sabato 19 settembre 2020) Nel match valido per i quarti di finale degliBNL d’Italia, un fantastico Diegoper la prima volta in carriera Rafaed accede in. 6-2 7-5 il punteggio finale che ha premiato l’argentino, capace di portare a casa un match estremamente lottato dopo due ore e quattro minuti di gioco. La stella di Diego Sebastianbrilla nella notte del Foro Italico e domani proverà a ripetersi contro un Denis Shapovalov in stato di grazia. Si ferma invece ai quarti il cammino di, il quale può ritenersi soddisfatto per aver giocato tre match ad un buon livello dopo una lunga assenza. CRONACA – Primo set complicato per la seconda testa di serie, che ha la prima ...