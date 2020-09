Flash News del 19 Settembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 19 settembre 2020) In Europa i contagi da Covid-19 si impennano quasi ovunque, con nuove misure restrittive adottate dai Governi. In Francia, ieri oltre tredicimila nuovi casi, è risultato positivo anche un ministro. In Germania è record di contagi, a Madrid la situazione è gravissima. Nel Regno Unito, il Premier, Boris Johnson, dice “Non voglio il lockdown“, ma la seconda ondata è inevitabile;In Italia, le regioni vanno in ordine sparso sul ritorno del pubblico agli eventi sportivi. Il ministro per gli affari regionali, Boccia, chiede che siano rispettate le linee guida. “No al caos“, dice.Anche nel nostro Paese, è picco di nuovi contagi da Coronavirus: ieri sono stati 1.907 – oltre 2.000 i focolai, decine i contagi anche nelle scuole. L’istituto superiore di sanità avvisa: “Siamo pronti a misure ...