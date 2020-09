Conte | “Bello tornare a San Siro | pronti a ripartire”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 19 settembre 2020) Antonio, tecnico dell’Inter, dopo la vittoria in amichevole contro il Pisa, tramite il suo account instagram ha commentato il ritorno al Meazza. Questo il breve commento del tecnico nerazzurro: “Belloa San. E tra una settimana Serie A:a ripartire.” View this post on Instagram Belloa SanE tra una settimana @seriea:a ripartire Great to be back at SanJust a week to go until our @seriea campaign begins: ready to go again A post shared by Antonio(@antonio) on Sep 19, 2020 at 11:29am PDT Foto: instagram personaleL'articolo: “Bello ...