Cetara | la polizia recupera e sequestra una rete da pesca | indagini in corso

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – – Gli agenti delladi Stato, impegnati in servizio di vigilanza costiera, hanno proceduto alla messa in sicurezza dello specchio d’acqua in località Fuenti della Costiera Amalfitana. Nel dettaglio, nella giornata di ieri, neldell’ordinario servizio di pattugliamento, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e SocPubblico specializzato alla guida degli acquascooter, durante la navigazione di vigilanza in località Fuenti del Comune di, ha notato unadalunga circa 100 metri, denominata “barracuda”, posizionata da ignoti. Il tramaglio, ubicato sulla linea di galleggiamento, al di sotto della distanza prevista dei 50 metri ...