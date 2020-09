Azouz Marzouk a processo | accusò i Castagna di essere i mandanti della strage di Erba

(Di sabato 19 settembre 2020)oggi: nuovi guai giudiziari per il marito di Raffaella, tra le vittime del massacro avvenuto adil 6 dicembre 2006 in cui furono trucidati a sprangate e coltellate anche il figlio di 2 anni Youssef, la madre Paola Galli e la signora che abitava al piano superiore, Valeria Cherubini. I fratelliintervistati da Franca Leosinidi nuovo aper diffamazione ai danni deiNon solo imputato a Milano con l’accusa di avere calunniato Rosa Bazzi e Olindo Romano, gli autoricondannati in via definitiva all’ergastolo che lui crede innocenti. Adesso l’uomo va aanche ...

Ultime Notizie dalla rete : Azouz Marzouk

Cronache TV

Non solo imputato a Milano con l’accusa di avere calunniato Rosa Bazzi e Olindo Romano, gli autori della strage condannati in via definitiva all’ergastolo che lui crede innocenti. Adesso l’uomo va a p ...Azouz Marzouk, che nella strage di Erba ha perso moglie, figlio e suocera, è stato rinviato a giudizio per diffamazione ai danni di Pietro e Beppe Castagna. Azouz Marzouk, denunciato dai fratelli dell ...Azouz Marzouk, che nella strage di Erba ha perso moglie, figlio e suocera, è stato rinviato a giudizio per il reato di diffamazione ai danni di Pietro e Beppe Castagna. I fratelli della sua ex moglie ...