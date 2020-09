Ancora incendi nel Sannio: caschi rossi in azione sul monte Mutria e ad Apice (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora fiamme nel Sannio. L’incendio questa volta riguarda la zona del monte Mutria. Nei pressi di Bocca della Selva, località turistica al confine con il casertano, i Vigili del Fuoco stanno operando con due squadre e con il supporto del Canadair per provare a domare un incendio innescatosi nella tarda mattinata. caschi rossi impegnati anche dalla parte opposta del territorio sannita, nel territorio di Paduli al confine con quello di Apice, in contrada Calore Follo L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutofiamme nel. L’o questa volta riguarda la zona del. Nei pressi di Bocca della Selva, località turistica al confine con il casertano, i Vigili del Fuoco stanno operando con due squadre e con il supporto del Canadair per provare a domare uno innescatosi nella tarda mattinata.impegnati anche dalla parte opposta del territorio sannita, nel territorio di Paduli al confine con quello di, in contrada Calore Follo L'articolo proviene da Anteprima24.it.

