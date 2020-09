Amichevoli Serie A: l’Inter si diverte col Pisa, Lazio-Benevento senza reti (Di sabato 19 settembre 2020) Nel weekend in cui comincia la Serie A 2020-2021, alcune squadre del massimo campionato sono ancora impegnate con le Amichevoli. E’ il caso delle varie Inter, Lazio, Atalanta, Spezia, Benevento, Spezia. Tre di loro hanno chiesto di ricominciare dalla seconda giornata per via della stagione, quella precedente, finita più tardi rispetto alle altre. E così quest’oggi i nerazzurri di Conte sono scesi in campo contro il Pisa e la Lazio ha affrontato il Benevento. Quest’ultima sfida, antipasto di massima Serie, è terminata 0-0, mentre l’Inter ha rifilato ben 7 reti al Pisa con la tripletta di Lautaro, la doppietta di Eriksen e le reti di Lukaku e ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Nel weekend in cui comincia laA 2020-2021, alcune squadre del massimo campionato sono ancora impegnate con le. E’ il caso delle varie Inter,, Atalanta, Spezia,, Spezia. Tre di loro hanno chiesto di ricominciare dalla seconda giornata per via della stagione, quella precedente, finita più tardi rispetto alle altre. E così quest’oggi i nerazzurri di Conte sono scesi in campo contro ile laha affrontato il. Quest’ultima sfida, antipasto di massima, è terminata 0-0, mentre l’Inter ha rifilato ben 7alcon la tripletta di Lautaro, la doppietta di Eriksen e ledi Lukaku e ...

CalcioWeb : Amichevoli Serie A: l'#Inter si diverte col Pisa, #Lazio-Benevento senza reti - - frigiola : Adesso... Le amichevoli contano 0 Ma. 5 a 0 al Lugano (serie a svizzera) 7 a 0 alla Carrarese (serie C) 4 a 0 in 30… - louroth84 : @manu_fuego99 @OfficialSSLazio @bncalcio anche tu a quanto pare, visto che non sai come funzionano i diritti televi… - sportli26181512 : #Crotone, Stroppa: 'Noi in ritardo di condizione, ma col Genoa daremo tutto': Il tecnico pitagorico: 'E' stato pena… - vivodimilan : Non capisco perché l'inter continui a fare amichevoli quando poteva benissimo iniziare la serie a come i comuni mor… -