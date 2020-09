Virginio è Justin Timberlake – Video – Tale e Quale Show 2020

Leggi su giornal

(Di venerdì 18 settembre 2020)nella prima puntata di. Il concorrente ha deciso di mettere in discussione la propria voce e di mettersi in gioco. In passato ha vinto Sanremo e ora si ritrova ad affrontare una sfida molto diversa. “Sono felice di farlo”, dice durante le prove settimanali.ha già dimostrato in passato di riuscire a superare ogni aspettativa e anche adesso ha le carte per sorprendere. Scopriamo il verdetto della giuria e ildell’esibizione.– Il ...