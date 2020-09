“Tiki Taka”, Vieri: “Non ci sarò, hanno annullato il mio contratto” (Di venerdì 18 settembre 2020) L’ex calciatore non sarà presente nel programma di Italia Uno Non c’è pace per “Tiki Taka“. Il programma domenica 20 settembre tornerà su Italia Uno con approfondimenti e commenti sulla prima giornata del Campionato di calcio di Serie A. Tante le novità come la conduzione che passa da Pierluigi Pardo a quella di Piero Chiambretti. Nelle ultime ore ha tenuto banco l’esclusione, come opinionista, di Maurizio Pistocchi che secondo alcune voce avrebbe un contenzioso legale con Mediaset che a sua volta (anche se l’azienda ha smentito) avrebbe imposto un veto. Leggi anche: “Tiki Taka”: fuori Pistocchi, caos sull’esclusione Dalle pagine di “Corriere della Sera”, una nuova polemica arriva grazie alle parole di Christian Vieri ex calciatore di Inter e Milan che fino alla passata ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 settembre 2020) L’ex calciatore non sarà presente nel programma di Italia Uno Non c’è pace per “Tiki Taka“. Il programma domenica 20 settembre tornerà su Italia Uno con approfondimenti e commenti sulla prima giornata del Campionato di calcio di Serie A. Tante le novità come la conduzione che passa da Pierluigi Pardo a quella di Piero Chiambretti. Nelle ultime ore ha tenuto banco l’esclusione, come opinionista, di Maurizio Pistocchi che secondo alcune voce avrebbe un contenzioso legale con Mediaset che a sua volta (anche se l’azienda ha smentito) avrebbe imposto un veto. Leggi anche: “Tiki Taka”: fuori Pistocchi, caos sull’esclusione Dalle pagine di “Corriere della Sera”, una nuova polemica arriva grazie alle parole di Christianex calciatore di Inter e Milan che fino alla passata ...

