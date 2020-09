Pesci rossi vivi usati come centro tavolo in un bar: insorge il web (Di venerdì 18 settembre 2020) In queste ore un episodio abbastanza singolare sta facendo discutere molto a Varese. Un bar molto conosciuto e frequentato dalla movida del Varese, utilizzava (fino a pochissimo tempo fa) Pesci rossi vivi come veri e propri centrotavola. Sui tavolini infatti era presente un barattolo di vetro contenente acqua all’interno e un pesce rosso di piccole dimensioni. Dalle prime indiscrezioni pare che i Pesci “sfruttati” come attrazione fossero ben otto. Ovviamente la questione ha fatto indignare i più sensibili e sui social è scoppiata immediatamente la polemica. In molti hanno contattato su Facebook la pagina del locale per esortare la rimozione degli animali. Tuttavia la richiesta non è stata accolta da chi gestisce il locale. ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 18 settembre 2020) In queste ore un episodio abbastanza singolare sta facendo discutere molto a Varese. Un bar molto conosciuto e frequentato dalla movida del Varese, utilizzava (fino a pochissimo tempo fa)veri e propritavola. Sui tavolini infatti era presente un barattolo di vetro contenente acqua all’interno e un pesce rosso di piccole dimensioni. Dalle prime indiscrezioni pare che i“sfruttati”attrazione fossero ben otto. Ovviamente la questione ha fatto indignare i più sensibili e sui social è scoppiata immediatamente la polemica. In molti hanno contattato su Facebook la pagina del locale per esortare la rimozione degli animali. Tuttavia la richiesta non è stata accolta da chi gestisce il locale. ...

UffiziGalleries : #UffiziQuiz per chi ....#aguzzalavista???!Quale celebre coppia si cela nella vasca dei pesci rossi? A domani per la… - Vicky84992994 : RT @UffiziGalleries: #UffiziQuiz per chi ....#aguzzalavista???!Quale celebre coppia si cela nella vasca dei pesci rossi? A domani per la ris… - Pamela79884341 : RT @UffiziGalleries: #UffiziQuiz per chi ....#aguzzalavista???!Quale celebre coppia si cela nella vasca dei pesci rossi? A domani per la ris… - OstFF : RT @UffiziGalleries: #UffiziQuiz per chi ....#aguzzalavista???!Quale celebre coppia si cela nella vasca dei pesci rossi? A domani per la ris… - Rita27546 : Pesci rossi sul tavolo del bar: il bizzarro centrotavola della movida -

Ultime Notizie dalla rete : Pesci rossi Pesci rossi sul tavolo del bar: il bizzarro centrotavola della movida Varesenews Dieci luoghi dedicati a chi ama il rosso

Il rosso è il colore dell'energia, della vitalità e del fuoco. Esprima anche energia e passione: per questo i luoghi dominanti da questa tinta hanno un fascino tutto particolare. In alcuni luoghi del ...

GOTTI – IL PRIMO PADRINO, RAI 3/ Joe Pesci e la causa contro i produttori del film

John Travolta, per entrare al meglio nella parte di Gotti, ha vestito oggetti e anche abiti che appartenevano proprio al ‘primo padrino’. Cravatte, gemelli e orologi, ma anche un soprabito a scacchi d ...

Sai scegliere il pesce fresco? Ecco come fare per non sbagliare!

Tutti sappiamo che il pesce fa bene. E molti di noi dovrebbero mangiarne di più. Ma come fare a scegliere il pesce fresco migliore senza doversi affidare sempre al congelato? Ecco allora i nostri cons ...

Il rosso è il colore dell'energia, della vitalità e del fuoco. Esprima anche energia e passione: per questo i luoghi dominanti da questa tinta hanno un fascino tutto particolare. In alcuni luoghi del ...John Travolta, per entrare al meglio nella parte di Gotti, ha vestito oggetti e anche abiti che appartenevano proprio al ‘primo padrino’. Cravatte, gemelli e orologi, ma anche un soprabito a scacchi d ...Tutti sappiamo che il pesce fa bene. E molti di noi dovrebbero mangiarne di più. Ma come fare a scegliere il pesce fresco migliore senza doversi affidare sempre al congelato? Ecco allora i nostri cons ...