Perugia-Chieri | data | orario e diretta tv | Serie A1 Femminile 2020 2021

Bartoccini Fortinfissi Perugia e Reale Mutua Fenera Chieri si sfidano nella prima giornata della Serie A1 Femminile 2020/2021 di volley: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match. Nell'anticipo di giornata Perugia cercherà di riscattare la penultima posizione della passata stagione ospitando al Pala Barton Chieri. L'appuntamento è per le ore 20.00 di sabato 19 settembre 2020. La partita sarà trasmessa in streaming dalla piattaforma LVF TV, canale ufficiale della Lega Volley Femminile, cui è possibile accedere gratuitamente previa registrazione.

A distanza di ben 216 giorni dall’ultima gara disputata, la Bartoccini Fortinfissi Perugia torna in campo sempre tra le mura amiche del PalaBarton. Dopo l’antipasto avuto 3 settimane fa è ora del piat ...

ROMA-Si alza finalmente il sipario sul Campionato di Serie A1 Femminile. Dopo l’interruzione forzata dello scorso marzo a causa dell’emergenza sanitaria, si torna a gareggiare per lo Scudetto. Tra sab ...

Due anticipi del sabato Perugia-Chieri e Monza-Busto Arsizio, danno il via al massimo campionato. Il resto delle partite si giocano domenica pomeriggio ROMA- Si torna finalmente in campo per il campio ...

