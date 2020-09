Negli Stati Uniti non sarà più possibile scaricare le app di TikTok e WeChat (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo le richieste di Donald Trump è arrivato l’ordine che diventerà esecutivo a partire dalla mezzanotte di domenica 20 settembre. Negli Stati Uniti, da quella data, non sarà più possibile effettuare il download di due applicazioni per smartphone molto in voga tra i giovani: TikTok e WeChat. A ufficializzare la notizia è una nota del Dipartimento commerciale degli Usa attraverso un comunicato in cui si parla – come spesso sottolineato dal numero uno della Casa Bianca – di sicurezza Nazionale. LEGGI ANCHE > TikTok fa causa a Donald Trump «In risposta agli ordini esecutivi del presidente Trump firmati il agosto 2020 – si legge nella nota ufficiale che annuncia l’entrata in vigore ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo le richieste di Donald Trump è arrivato l’ordine che diventerà esecutivo a partire dalla mezzanotte di domenica 20 settembre., da quella data, non sarà piùeffettuare il download di due applicazioni per smartphone molto in voga tra i giovani:. A ufficializzare la notizia è una nota del Dipartimento commerciale degli Usa attraverso un comunicato in cui si parla – come spesso sottolineato dal numero uno della Casa Bianca – di sicurezza Nazionale. LEGGI ANCHE >fa causa a Donald Trump «In risposta agli ordini esecutivi del presidente Trump firmati il agosto 2020 – si legge nella nota ufficiale che annuncia l’entrata in vigore ...

Ultime Notizie dalla rete : Negli Stati I fumi degli incendi negli Stati Uniti sono arrivati in Europa LifeGate Addio al padre di «Forrest Gump»: Winston Groom aveva 77 anni

Winston Groom, lo scrittore americano del romanzo «Forrest Gump», è morto a 77 anni a Fairhope, in Alabama. Lo ha confermato alla Cnn la sindaca del paese, Karin Winson: «La notizia ci ha reso molto t ...

Referendum del 20 e 21 settembre: informazioni utili

Quando si vota, le regole Covid, i seggi, la tessera elettorale e tutte le indicazioni per il voto di domenica e lunedì Domenica 20 e lunedì 21 settembre urne aperte nel comune di Ferrara per il refer ...

Mister ti spiego

Ancora non capiscocome mai io e Sallie siamo finite a quella festa vicino ad Aspen, in Colorado. Gli invitati avevano un atteggiamento elegante e annoiato, ed erano tutti più grandi, al punto che noi ...

