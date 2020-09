Meteo fine Settembre: dall’Estate all’Autunno all’improvviso (Di venerdì 18 settembre 2020) Questo Settembre ha riservato finora condizioni Meteo dal sapore pienamente estivo. Il caldo eccezionale si è fatto sentire in Italia, ma soprattutto sul cuore dell’Europa Centro-Occidentale. Le temperature hanno raggiunto livelli record, soprattutto tra Francia, BeNeLux e Germania. Tale anomalia si è innescata a seguito dell’insediamento di un potente anticiclone, struttura che ha messo radici persistenti ed è stata alimentata in quota da contributi d’aria molto calda sub-tropicale, successivamente schiacciata verso il basso per effetto della subsidenza. Settembre 2020 sta finora risultando uno dei più caldi anche in Italia, nonostante l’avvio del mese relativamente fresco. Altri Settembre famosi per il caldo intenso e persistente si sono avuti nel 2011 ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 18 settembre 2020) Questoha riservato finora condizionidal sapore pienamente estivo. Il caldo eccezionale si è fatto sentire in Italia, ma soprattutto sul cuore dell’Europa Centro-Occidentale. Le temperature hanno raggiunto livelli record, soprattutto tra Francia, BeNeLux e Germania. Tale anomalia si è innescata a seguito dell’insediamento di un potente anticiclone, struttura che ha messo radici persistenti ed è stata alimentata in quota da contributi d’aria molto calda sub-tropicale, successivamente schiacciata verso il basso per effetto della subsidenza.2020 sta finora risultando uno dei più caldi anche in Italia, nonostante l’avvio del mese relativamente fresco. Altrifamosi per il caldo intenso e persistente si sono avuti nel 2011 ...

3BMeteo : #Meteo Italia: continuerà a far caldo almeno fino alla fine della settimana, poi nel corso della prossima inizierà… - BerniCurenai : Godetevi gli ultimi giorni d'estate: da martedì 22 nubifragi e temperature in calo - meteogiornaleit : Le follie meteo non finiscono. Dopo il caldo esagerato, aria di origine artica potrebbe raggiungere il Mediterraneo… - foxyred83483861 : CORONAVIRUS: BILL GATES, ecco le Previsioni SCONCERTANTI del Magnate Americano sulla FINE della PANDEMIA… - infoitinterno : Previsioni meteo fine settimana: 18-19-20 Settembre 2020 -