L’Emilia-Romagna dice sì ai tifosi, Parma-Napoli con 1000 spettatori (Di venerdì 18 settembre 2020) Il pubblico torna allo stadio per le prime partite di Serie A e per il Gran Premio di Formula 1 a Imola. Fino a mille tifosi potranno assistere domenica 20 settembre alle partite della prima di campionato Parma-Napoli, al Tardini della città emiliana, e Sassuolo-Cagliari, allo stadio Mapei di Reggio Emilia. Lo riporta l’Ansa. A Imola, invece, per il Gran Premio di Formula 1 dal 31 ottobre al primo novembre sulle tribune potranno essere presenti fino a 13.147 spettatori. L’ok con ordinanza della Regione Emilia-Romagna che concede la deroga al numero massimo di spettatori previsti per gli eventi sportivi nazionali e internazionali. L'articolo L’Emilia-Romagna dice sì ai tifosi, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) Il pubblico torna allo stadio per le prime partite di Serie A e per il Gran Premio di Formula 1 a Imola. Fino a millepotranno assistere domenica 20 settembre alle partite della prima di campionato, al Tardini della città emiliana, e Sassuolo-Cagliari, allo stadio Mapei di Reggio Emilia. Lo riporta l’Ansa. A Imola, invece, per il Gran Premio di Formula 1 dal 31 ottobre al primo novembre sulle tribune potranno essere presenti fino a 13.147. L’ok con ordinanza della Regione Emilia-che concede la deroga al numero massimo diprevisti per gli eventi sportivi nazionali e internazionali. L'articolo L’Emilia-sì ai, ...

