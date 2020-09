LA VITA PUÒ SOPRAVVIVERE ALLA MORTE DI UNA STELLA?

Leggi su notiziepress

(Di sabato 19 settembre 2020) La, sarebbe in grado didi una? Molti astronomi si cono chiesti se La, sarebbe in grado didi una? Quando Le stelle come ad esempio il nostro sole muoiono, ciò che rimane è, una nana bianca. Un pianeta orbitante attorno ad una nana bianca, … L'articolo LAPUÒDI UNA? proviene da Notiziepress.