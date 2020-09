Il covid fa un’altra vittima nel Sannio: deceduto 55enne di Torrecuso (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna a fare vittime nel Sannio il covid-19. Un 55enne di Torrecuso, contagiato poco prima di ferragosto (figlio della signora morta per covid ad inizio settembre), è deceduto presso l’Ospedale “San Pio” di Benevento. Nonostante la lunga degenza, le sue condizione erano peggiorate durante gli ultimi giorni. Si tratta della diciannovesima vittima (la numero due della seconda ondata) causa covid nel territorio sannita. Una nuova vita spezzata, segno che la fase clou è tutt’altro che archiviata. L'articolo Il covid fa un’altra vittima nel Sannio: deceduto 55enne di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna a fare vittime nelil-19. Undi, contagiato poco prima di ferragosto (figlio della signora morta perad inizio settembre), èpresso l’Ospedale “San Pio” di Benevento. Nonostante la lunga degenza, le sue condizione erano peggiorate durante gli ultimi giorni. Si tratta della diciannovesima(la numero due della seconda ondata) causanel territorio sannita. Una nuova vita spezzata, segno che la fase clou è tutt’altro che archiviata. L'articolo Ilfa un’altraneldi ...

