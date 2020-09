Hellas Verona, ufficiale l’arrivo di Favilli dal Genoa (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Verona ha ufficializzato poco fa l’acquisto di Andrea Favilli, attaccante 23enne del Genoa che arriva in prestito con diritto di riscatto. L’arrivo del giocatore è stato ufficializzato anche dal tecnico Juric nella conferenza stampa di oggi che ha presentato la partita di domani contro la Roma. Favilli fa quindi già parte del gruppo gialloblu. Il giocatore ha vissuto le sue migliori stagioni con la maglia della formazione Primavera della Juventus. Hellas Verona, ufficiale l’arrivo di Favilli dal Genoa Andrea Favilli è già a disposizione di Juric. Di fatto il giocatore va a prendere il posto in rosa che era di Giampaolo Pazzini. Favilli sarà una ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020) Ilha ufficializzato poco fa l’acquisto di Andrea, attaccante 23enne delche arriva in prestito con diritto di riscatto. L’arrivo del giocatore è stato ufficializzato anche dal tecnico Juric nella conferenza stampa di oggi che ha presentato la partita di domani contro la Roma.fa quindi già parte del gruppo gialloblu. Il giocatore ha vissuto le sue migliori stagioni con la maglia della formazione Primavera della Juventus.l’arrivo didalAndreaè già a disposizione di Juric. Di fatto il giocatore va a prendere il posto in rosa che era di Giampaolo Pazzini.sarà una ...

