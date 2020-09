Giorgia Meloni avvisa Mattarella: "Non fa il notaio, se vince il centrodestra deve intervenire" |VIDEO (Di venerdì 18 settembre 2020) Giorgia Meloni all'attacco. «Io non ho la presunzione di spiegare al Presidente della Repubblica un lavoro che non è il mio ma il suo. Io mi limito a ricordare che non è vera questa cosa che si racconta secondo la quale il Presidente della Repubblica sarebbe un banale acritico notaio delle maggioranze parlamentari. Non è così, esiste nel nostro ordinamento l'istituto dello scioglimento anticipato delle Camere proprio come strumento del quale possa disporre nel momento nel quale dovesse ravvisare che c'è troppa distanza tra quello che vuole la gente e quello che accade nel Palazzo. Vediamo il responso lunedì, ma penso che se ci fosse una vittoria schiacciante del centrodestra una valutazione sarebbe possibile». Lo ha dichiarato la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020)all'attacco. «Io non ho la presunzione di spiegare al Presidente della Repubblica un lavoro che non è il mio ma il suo. Io mi limito a ricordare che non è vera questa cosa che si racconta secondo la quale il Presidente della Repubblica sarebbe un banale acriticodelle maggioranze parlamentari. Non è così, esiste nel nostro ordinamento l'istituto dello scioglimento anticipato delle Camere proprio come strumento del quale possa disporre nel momento nel quale dovesse rre che c'è troppa distanza tra quello che vuole la gente e quello che accade nel Palazzo. Vediamo il responso lunedì, ma penso che se ci fosse una vittoria schiacciante deluna valutazione sarebbe possibile». Lo ha dichiarato la ...

Valerio73299049 : RT @ManfrediPotenti: Nuotiamo con il collega Simone Billi in una marea di gente che Firenze non aveva mai vista tutta assieme. Chiusura del… - Paola_zrz : RT @tempoweb: La leader di #FDI all'attacco: l'0rdinamento prevede lo scioglimento delle Camere (GUARDA IL VIDEO) #elezioni #centrodestra #… - tonymultimedia1 : RT @ManfrediPotenti: Nuotiamo con il collega Simone Billi in una marea di gente che Firenze non aveva mai vista tutta assieme. Chiusura del… - pola1945 : RT @ManfrediPotenti: Nuotiamo con il collega Simone Billi in una marea di gente che Firenze non aveva mai vista tutta assieme. Chiusura del… - GinoVene : RT @FratellidItalia: Giorgia #Meloni a #Firenze: 'Sfida difficile, ma vogliamo dire ai toscani di non avere paura. Qui la sinistra da anni… -