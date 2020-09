Furlan “Recovery Fund non va sprecato” (Di venerdì 18 settembre 2020) “Nessun euro euro dei 209 miliardi del Recovery Fund deve essere sprecato. Tutto deve andare alla crescita, al lavoro, al benessere dei cittadini e all’insegna della coesione sociale”. Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, a margine della mobilitazione sindacale in piazza Duomo a Milano. fmo/sat/red <div>Furlan “Recovery Fund non va sprecato”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 settembre 2020) “Nessun euro euro dei 209 miliardi del Recoverydeve essere sprecato. Tutto deve andare alla crescita, al lavoro, al benessere dei cittadini e all’insegna della coesione sociale”. Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Annamaria, a margine della mobilitazione sindacale in piazza Duomo a Milano. fmo/sat/red “Recoverynon va sprecato” su Il Corriere della Città.

