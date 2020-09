Duplantis, altro salto nella storia. Crippa top (Di venerdì 18 settembre 2020) Lo svedese supera 6.15 nell'asta: record mondiale outdoor, cancellato Bubka. A Yeman il primato italiano dei 3.000, 10.09 di Tortu nei 100 Leggi su quotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Lo svedese supera 6.15 nell'asta: record mondiale outdoor, cancellato Bubka. A Yeman il primato italiano dei 3.000, 10.09 di Tortu nei 100

lafra_69 : RT @atleticaitalia: #atletica GOLDEN GALA SENSAZIONALE ?????? ?? Miglior misura di sempre all'aperto per Duplantis nell'asta: 6,15. L'azzur… - BaumgartnerGeo : RT @MikeGhido: Altro grande crono di @ajletta nell’ultima gara al #RomaDL nella serata da record di #Duplantis Bravissima!! @Diamond_League - MikeGhido : Altro grande crono di @ajletta nell’ultima gara al #RomaDL nella serata da record di #Duplantis Bravissima!! @Diamond_League - runlollo : RT @atleticaitalia: #atletica GOLDEN GALA SENSAZIONALE ?????? ?? Miglior misura di sempre all'aperto per Duplantis nell'asta: 6,15. L'azzur… - Moka1971monica : RT @atleticaitalia: #atletica GOLDEN GALA SENSAZIONALE ?????? ?? Miglior misura di sempre all'aperto per Duplantis nell'asta: 6,15. L'azzur… -