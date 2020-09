Datafactor | una Silicon Valley ad Agrigento

Ultime Notizie dalla rete : Datafactor una

Ad Agrigento arriva Datafactor, investimento di 21 milioni fatto dall’italiana TopNetwork e dalla multinazionale franco-tedesca Expleo con il sostegno di Mise e Regione siciliana. Previste cento assun ...Sarà una sorta di Silicon Valley della Sicilia. Solo che al posto di Apple, Google e Facebook ospiterà la sede di un polo informatico ad alta tecnologia per la ricerca e l'innovazione. Il centro digit ...Alta tecnologia, innovazione e 100 nuovi posti di lavoro ad Agrigento, che mira a diventare una vera e propria Silicon Valley per giovani professionisti in tempi nei quali si parla tanto di ‘fuga di c ...