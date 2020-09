Cesare Cremonini | «Ciao» | cosa significa la nuova canzone

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 18 settembre 2020) È finalmente fuoridi, da venerdì 18 settembre in rotazione radio. Il nuovo singolo è il terzo estratto di2C2C the best of, prima grande raccolta della produzione ormai ventennale dell'artista bolognese. La raccolta, uscita il 29 novembre 2019, è già stata certificata platino e contiene 6 brani inediti, 32 singoli rimasterizzati, un album di 16 interpretazioni in versione pianoforte e voce, 15 brani strumentali realizzati dal 1999 ad oggi, 18 tracce demo originali, home recording e alternative takes mai pubblicate. Lanon è quindi totalmente una novità, ma solo dal 18 settembre è finalmente in rotazione radio, mentre in contemporanea viene pubblicato anche il videoclip ...