Calvino e Tondelli: verso una lingua nuova (Di venerdì 18 settembre 2020) Penultimo appuntamento questa sera, a Cetara per Teatri in Blu che ospita il reading di Lodovico "Lodo" Guenzi e ad Alberto "Bebo" Guidetti di Olga Chieffi "Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone" (Le Città Invisibili, Italo Calvino). "Bando a isterismi, depressioni scoglionature e smaronamenti. Cercatevi il vostro odore eppoi ci saran fortune e buoni fulmini sulla strada" (Autobahn, Pier Vittorio Tondelli). Questa sera il penultimo appuntamento di Teatri in Blu è stato affidato da Vincenzo Albano a Lodovico "Lodo" Guenzi e ad Alberto "Bebo" Guidetti, voce e beatmaker dello Stato Sociale. Niente musica o canzoni o vecchie che ballano, ma stasera nella Piazzetta Grotta di Cetara, a partire dalle ore 21, si andrà alle radici dei ...

E’ intenso il fine settimana di concerti nel “Sound Garden” di Hiroshima Mon Amour. Prima a salire sul palco è venerdì 18 settembre Maria Antonietta, cantautrice, poetessa e scrittrice marchigiana che ...

Venerdì 18 settembre, prosegue Teatri in Blu, la rassegna di teatro e musica ideata da Vincenzo Albano per il borgo marinaro di Cetara, finanziata e promossa dalla Regione Campania attraverso la Scabe ...