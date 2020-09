Calciomercato Juventus, Suarez più Dzeko: doppio colpo grazie a Dybala? (Di venerdì 18 settembre 2020) La suggestione è di quelle forti e corre, corre davvero velocemente all’interno delle ultime notizie relative al Calciomercato della Juventus. Difficile dire se troverà realmente fondamento, ma il sogno sarebbe allettante e potrebbe aprire scenari finora inesplorati. Nei giorni scorsi si era parlato di un aut aut in attacco per i bianconeri: o Edin Dzeko, ormai ad un passo dalla corte di Andrea Pirlo, oppure Luis Suarez. Ora che il bosniaco della Roma sembrerebbe in dirittura d’arrivo, la domanda avrebbe iniziato a serpeggiare sibillina: ma che fine farà il Pistolero, che tra le altre cose pare aver sostenuto nella giornata di ieri il famigerato esame di lingua italiana all’Università per Stranieri di Perugia? Secondo le ultimissime news ci sarebbe ancora una ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 18 settembre 2020) La suggestione è di quelle forti e corre, corre davvero velocemente all’interno delle ultime notizie relative aldella. Difficile dire se troverà realmente fondamento, ma il sogno sarebbe allettante e potrebbe aprire scenari finora inesplorati. Nei giorni scorsi si era parlato di un aut aut in attacco per i bianconeri: o Edin, ormai ad un passo dalla corte di Andrea Pirlo, oppure Luis. Ora che il bosniaco della Roma sembrerebbe in dirittura d’arrivo, la domanda avrebbe iniziato a serpeggiare sibillina: ma che fine farà il Pistolero, che tra le altre cose pare aver sostenuto nella giornata di ieri il famigerato esame di lingua italiana all’Università per Stranieri di Perugia? Secondo le ultimissime news ci sarebbe ancora una ...

DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - DiMarzio : #Suarez in #Italia per l'esame di italiano: le immagini - DiMarzio : #Calciomercato | Attaccante #Juventus, potrebbe essere la giornata decisiva. Gli ultimi aggiornamenti su #Dzeko e… - infoitsport : Calciomercato Juventus, finalmente Dzeko: cosa manca per la firma - AntonioBlink_Bw : RT @DiMarzio: #Roma, #Milik a breve in Austria per le prime visite mediche. La giornata LIVE -