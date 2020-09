Brad Butterworth entra nel team di Challenger of Record 36 e sfida New Zealand

(Di venerdì 18 settembre 2020) Un vero e proprio colpo ad effetto quello messo a segno daof36 in vista dell’organizzazione delle competizioni che decideranno quale sarà l’imbarcazione che nella prossima America’s Cup andrà are i campioni uscenti di EmiratesNewfarà parte dello staff che gestirà i vari eventi delle prossimeSeries che in quest’edizione, in seguito all’emergenza coronavirus, ha visto la cancellazione delle Americas Cup World Series, eccezion fatta per l’appuntamento prenatalizio del mese di dicembre. La new-entry di COR 36 ricoprirà il ruolo di responsabile delle relazioni esterne e istituzionali, quindi gestirà tutto il ...

PressMareItalia : Il quattro volte vincitore dell'America's Cup entra nel team di COR 36 -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Butterworth

pressmare.it

AUCKLAND, 17 SET - Il neozelandese Brad Butterworth, vincitore per quattro volte dell'America's Cup di vela e più volte campione del mondo, è entrato a far parte del gruppo di lavoro del Challenger of ...Entra nello staff del Challenger of Record per le relazioni esterne e istituzionali. Neozelandese, 4 vittorie della Coppa, ha”tradito” Team New Zealand per Alinghi Mossa a sorpresa di Patrizio Bertell ...Il quattro volte vincitore dell'America's Cup entra nel team di COR 36, Challenger of Record della 36^ America's Cup presented by PRADA, nel ruolo di Responsabile delle Relazioni Esterne e Istituziona ...