Baby 3, Alice Pagani e Benedetta Porcaroli: “È il ritratto fedele di una generazione” (Di venerdì 18 settembre 2020) Durante la presentazione della terza stagione di Baby le due protagoniste ci hanno parlato di come la serie Netflix rappresenti i teenager di oggi e del rapporto tra genitori e figli; abbiamo conosciuto anche la new entry Anna Lou Castoldi. La Baby 3 è finalmente disponibile in streaming su Netflix dal 16 settembre. È arrivato il momento di raccontare la fine della storia ispirata al caso delle Baby Squillo dei Parioli che, nel corso di tre stagioni, è diventata qualcosa di diverso, un coming of age che vuole viaggiare nel mondo degli adolescenti di oggi. La storia del giro di prostituzione negli ambienti della Roma bene che aveva fatto scandalo alcuni anni fa è stata solo lo spunto per un racconto universale, in cui molti teenager potessero identificarsi. Baby racconta la solitudine, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020) Durante la presentazione della terza stagione dile due protagoniste ci hanno parlato di come la serie Netflix rappresenti i teenager di oggi e del rapporto tra genitori e figli; abbiamo conosciuto anche la new entry Anna Lou Castoldi. La3 è finalmente disponibile in streaming su Netflix dal 16 settembre. È arrivato il momento di raccontare la fine della storia ispirata al caso delleSquillo dei Parioli che, nel corso di tre stagioni, è diventata qualcosa di diverso, un coming of age che vuole viaggiare nel mondo degli adolescenti di oggi. La storia del giro di prostituzione negli ambienti della Roma bene che aveva fatto scandalo alcuni anni fa è stata solo lo spunto per un racconto universale, in cui molti teenager potessero identificarsi.racconta la solitudine, ...

sprousevhar : comunque alice pagani è migliorata tanto nella recitazione in questa ultima stagione di baby - camila_healing : RT @realrosydc: Tweet d’apprezzamento per Benedetta e Alice. #BabyNetflix #Baby - skygirl21_ : RT @realrosydc: Tweet d’apprezzamento per Benedetta e Alice. #BabyNetflix #Baby - bewusstseein : le uniche cose belle di baby sono le inquadrature di roma e alice pagani - stevswidow : riciclo foto per dirvi che la gente mi scambia per alice pagani aka ludo di baby ma questo lo sapete già -

