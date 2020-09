Autobus in fiamme a Roma: chiuso un tratto di carreggiata del Grande Raccordo Anulare (Di venerdì 18 settembre 2020) Autobus completamente bruciato oggi alle 19:14 sul Grande Raccordo Anulare a Roma. Rimasta solo la carcassa. E’ accaduto nelle vicinanze a Fonte Laurentina. E’ provvisoriamente chiuso al transito un tratto della carreggiata esterna del GRA, al km 54, all’altezza dello svincolo ‘Pontina’, a causa del mezzo pesante in fiamme. Per cause in corso di accertamento, un pullman in transito – alimentato a metano – ha preso fuoco. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la regolare circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020)completamente bruciato oggi alle 19:14 sul. Rimasta solo la carcassa. E’ accaduto nelle vicinanze a Fonte Laurentina. E’ provvisoriamenteal transito undellaesterna del GRA, al km 54, all’altezza dello svincolo ‘Pontina’, a causa del mezzo pesante in. Per cause in corso di accertamento, un pullman in transito – alimentato a metano – ha preso fuoco. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la regolare circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.L'articolo Meteo Web.

di Roma. È successo intorno alle 20 di oggi, 18 settembre, in carreggiata esterna dopo uscita Pontina.

Gli autobus vanno a fuoco spesso, ma sono più sicuri delle auto. Un rapporto Dekra sugli incidenti stradali rivela però criticità sulle uscite di emergenza dei bus Gli autobus a fuoco sono più numeros ...

A Mandela, via San Cosimato l’incendio di un pullman. Nel pomeriggio di venerdì 18 settembre un autobus di linea del trasporto pubblico regionale Cotral è andato completamente a fuoco. Le fiamme sono ...

