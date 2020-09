Vaccini | Mattarella | “Un’alleanza importante | il lavoro comune continui dopo la pandemia”

(Di giovedì 17 settembre 2020) Un’alleanza di “particolare importanza” che dovrebbe andare oltre la pandemia. Così il presidente della Repubblica, Sergio, ha definito la ricerca sui. “Spero che l’attenzione, oggi così centrale nei confronti della medicina e della ricerca, non sia effimera e legata alla pandemia – ha spiegato il capo dello Stato – ma che permanga stabilmente in futuro con unin”. Durante l’incontro a Milano con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier,ha ricordato che “tutto ciò impegna alla collaborazione aperta e inclusiva per una prospettiva di salute”. La ricerca scientifica, ha aggiunto, “non ha confini” per cui un’alleanza per i...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 set - L'alleanza internazionale per la ricerca di un vaccino contro il Covid-19 e' un esempio importante e da seguire per la collaborazione internazionale.Sono 58 gli studi in corso sull'uomo per vaccini anti COVID-19 nel mondo, di cui 7 arrivati alla fase 3. Lo afferma l'ultimo aggiornamento dell'infografica prodotta dal Gruppo di lavoro “Trial Clinici ...Con un doppio provvedimento arrivato in giornata il Governo Conte impugna ufficialmente sia l’ordinanza della Regione Piemonte sulla temperatura presa a scuola e sia l’ordinanza Sardegna sui test obbl ...