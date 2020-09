Uomini e Donne trono over, Enzo Capo abbandona per tornare dalla sua ex (Di giovedì 17 settembre 2020) Tocca ancora una volta a Maria De Filippi intervenire e spiegare quanto è successo dietro le quinte del suo Uomini e Donne trono over, questa volta funestato dall’improvviso addio di Enzo Capo. L’aitante cavaliere che già in passato aveva lasciato il segno a U&D durante la notte ha lasciato il suo albergo ed è volato a Stoccarda per raggiungere Lucrezia la sua – ufficialmente – ultima fidanzata. Uomini e Donne trono over, Pamela Barretta ed Enzo Capo si sono lasciati “Pare abbia sentito – racconta Maria – l’urgente bisogno di volare dalla sua ex fidanzata a Stoccarda. E’ scappato di ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 17 settembre 2020) Tocca ancora una volta a Maria De Filippi intervenire e spiegare quanto è successo dietro le quinte del suo, questa volta funestato dall’improvviso addio di. L’aitante cavaliere che già in passato aveva lasciato il segno a U&D durante la notte ha lasciato il suo albergo ed è volato a Stoccarda per raggiungere Lucrezia la sua – ufficialmente – ultima fidanzata., Pamela Barretta edsi sono lasciati “Pare abbia sentito – racconta Maria – l’urgente bisogno di volaresua ex fidanzata a Stoccarda. E’ scappato di ...

