Tottenham, Dele Alli sul piede di partenza? (Di giovedì 17 settembre 2020) Dele Alli non parteciperà alla trasferta di Bulgaria con i suoi compagni: dai media inglesi spunta l’indiscrezione su un possibile addio Un’esclusione che fa rumore e qualche dubbio di troppo sull’indispensabilità del giocatore: Dele Alli torna al centro di rumour su un possibile addio al Tottenham già in questa finestra di mercato. Il nazionale inglese, infatti, non prenderà parte alla trasferta di Europa League in Bulgaria per la sfida al Lokomotiv Plodviv. Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi del Daily Mail, dietro l’esclusione del centrocampista offensivo degli Spurs ci sarebbe la volontà da parte del club di dare il via a una possibile trattativa per la cessione. Sembra sempre più vicino il ritorno a Londra di Gareth Bale e ... Leggi su zon (Di giovedì 17 settembre 2020)non parteciperà alla trasferta di Bulgaria con i suoi compagni: dai media inglesi spunta l’indiscrezione su un possibile addio Un’esclusione che fa rumore e qualche dubbio di troppo sull’indispensabilità del giocatore:torna al centro di rumour su un possibile addio algià in questa finestra di mercato. Il nazionale inglese, infatti, non prenderà parte alla trasferta di Europa League in Bulgaria per la sfida al Lokomotiv Plodviv. Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi del Daily Mail, dietro l’esclusione del centrocampista offensivo degli Spurs ci sarebbe la volontà da parte del club di dare il via a una possibile trattativa per la cessione. Sembra sempre più vicino il ritorno a Londra di Gareth Bale e ...

