Sardegna, affonda un barchino: 13 migranti salvati e un disperso (Di giovedì 17 settembre 2020) Tragedia della disperazione lungo le coste del Sud della Sardegna dove un barchino con quattordici migranti è affondato verso le 13:00 di oggi mentre cercava di avvicinarsi a riva. Una delle persone che era a bordo risulta dispersa. A lanciare l'allarme era stato l'equipaggio di una nave mercantile in transito al largo di Cala Sapone, 25 miglia a ovest di Carloforte, che ha assistito in diretta al naufragio del barchino. Lamorgese: 'Non possiamo bloccare i barchini affondandoli o non facendoli arrivare sulle nostre coste' La ministra dell'Interno è intervenuta al forum Ambrosetti di Cernobbio. Il comandante del mercantile ha subito allertato le autorità marittime e nel frattempo si è avvicinato alla ...

