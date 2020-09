Realme 7i ufficiale con display a 90 Hz, quattro fotocamere e una super batteria (Di giovedì 17 settembre 2020) Realme ha presentato il nuovo smartphone di fascia media Realme 7i, con una scheda tecnica interessante e una chicca come il display a 90 Hz. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 17 settembre 2020)ha presentato il nuovo smartphone di fascia media7i, con una scheda tecnica interessante e una chicca come ila 90 Hz. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

HDblog : Realme 7i ufficiale: non ci siamo già visti? - PuntoCellulare : In anteprima ecco immagini e specifiche tecniche di C17, in attesa della sua presentazione ufficiale nei prossimi g… -

Ultime Notizie dalla rete : Realme ufficiale Realme 7i ufficiale: non ci siamo già visti? HDblog Realme 7i ufficiale: non ci siamo già visti?

Realme mantiene la promessa e svela tutte le caratteristiche del nuovo 7i, che va ad affiancarsi al 7 e al 7 Pro. I rumor ci avevano visto giusto, dal momento che sotto la scocca proprio come previsto ...

Realme Narzo 20: tre smartphone per tutte le fasce. Lancio il 21/9 | Rumor

La seconda generazione della gamma di smartphone Realme Narzo annunciata ad inizio maggio si avvicina: la nuova famiglia di prodotti dedicata alla "Generazione Z" si espanderà ulteriormente, includend ...

Realme Narzo 20 in arrivo il prossimo 21 settembre: ecco i dettagli

Secondo quanto è emerso in rete in queste ultime ore, il produttore cinese Realme amplierà a breve la sua gamma di smartphone Narzo. Nello specifico, l’azienda ha da poco inviato i primi inviti per un ...

Realme mantiene la promessa e svela tutte le caratteristiche del nuovo 7i, che va ad affiancarsi al 7 e al 7 Pro. I rumor ci avevano visto giusto, dal momento che sotto la scocca proprio come previsto ...La seconda generazione della gamma di smartphone Realme Narzo annunciata ad inizio maggio si avvicina: la nuova famiglia di prodotti dedicata alla "Generazione Z" si espanderà ulteriormente, includend ...Secondo quanto è emerso in rete in queste ultime ore, il produttore cinese Realme amplierà a breve la sua gamma di smartphone Narzo. Nello specifico, l’azienda ha da poco inviato i primi inviti per un ...