Pirlo | l’esame da tecnico e l’esaltazione eccessiva | manco fosse Rinus Michels | ma non ha allenato neanche in Parrocchia…

Ora, con tutto il rispetto per quello che è stato Andrea Pirlo da calciatore, e con tutto il rispetto per la Parrocchia, ma come può un nuovo allenatore (nuovo in tutto, nel senso che non ha mai allenato neanche un minuto in nessuna categoria del mondo, neanche in Parrocchia appunto) essere esaltato eccessivamente, elevato al Rinus Michels de noantri come fosse chissà quale grande innovatore di idee teoriche su cui anche il mio allenatore ai Pulcini ci sarebbe arrivato? Calcio di possesso, propositivo, riconquista immediata del pallone, ampiezza di campo, portieri e difensori come dei registi. Tutto giusto, tutto bello, tutto affascinante. Peccato sia stato scritto su carta e, si sa, sul ...

