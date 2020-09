Open Data, indagine sui portali regionali: la Campania conquista il secondo posto (Di giovedì 17 settembre 2020) conquista il secondo posto in classifica, tra le regioni italiane, il portale web della Campania. E’ quanto emerso da Open Data, l’indagine targata Unisa. Nel report del 2019 pubblicato da European Data Portal (il Portale europeo dei dati che raccoglie i dati delle informazioni del settore pubblico disponibili sui portali di dati pubblici dei vari paesi europei) è presentata una classifica dei Paesi europei. In questa speciale classifica l’Italia occupa la settima posizione, con un percorso avviato nel 2011, grazie al lancio del portale “dati.gov.it”. Partendo da tali premesse, il gruppo di ricerca su “Open Data e Innovazione Sociale” coordinato dal ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 settembre 2020)ilin classifica, tra le regioni italiane, il portale web della. E’ quanto emerso da, l’targata Unisa. Nel report del 2019 pubblicato da EuropeanPortal (il Portale europeo dei dati che raccoglie i dati delle informazioni del settore pubblico disponibili suidi dati pubblici dei vari paesi europei) è presentata una classifica dei Paesi europei. In questa speciale classifica l’Italia occupa la settima posizione, con un percorso avviato nel 2011, grazie al lancio del portale “dati.gov.it”. Partendo da tali premesse, il gruppo di ricerca su “e Innovazione Sociale” coordinato dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Open Data Open Data, indagine sui portali regionali: la Campania conquista il secondo posto Il Denaro Enel: offerta vincolante di Macquarie per 50% Open Fiber, corrispettivo 2,65mld (RCO)

Cda ha preso atto in attesa approfondimento dettagli offerta (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 set - Il Consiglio di Amministrazione di Enel, riunitosi in data odierna sotto ... acquisto del ...

Imprese: Enel, pervenuta offerta vincolante da Macquarie per 50 per cento di Open Fiber

Roma, 17 set 17:09 - (Agenzia Nova) - Enel informa che il consiglio di amministrazione della società, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Michele Crisostomo, è stato informato della avven ...

Rete unica Tlc, Gualtieri vede Starace e spegne i timori sul veto Ue

L’offerta del fondo australiano Macquaire per Open Fiber è sul tavolo di Enel. E l’azienda guidata da Francesco Starace potrebbe esaminarla già oggi in occasione del cda. Bocche cucite sull’ammontare ...

