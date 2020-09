Epic Games Store | ecco i tre giochi gratis a partire da oggi

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 17 settembre 2020)ha reso disponibili da17 Settembre, ben tre, parliamo di Watch Dogs 2, Stick it to the Man! e Football Manager 2020. Scopriamoli insieme Anche questa settimana è all’insegna deisull’. L’iniziativa diva avanti ormai da molte settimane e continua a offrirci gratuitamentedi grande valore. Da17 Settembre 2020 potremo infatti aggiungere nella nostra libreria tremolto divertenti: Watch Dogs 2, Stick it to the Man! e Football Manager 2020. Vediamoli nel dettaglio. Watch Dogs 2 su ...