Elezioni regionali, il Viminale ai sindaci: tutelare anziani e soggetti deboli (Di giovedì 17 settembre 2020) Elezioni e coronavirus, le indicazioni del Viminale in vista del voto per le regionali, amministrative e del referendum sul taglio dei parlamentari. Le disposizioni del Viminale per le Elezioni. Si avvicina la due giorni dell'Election Day, con gli italiani che saranno chiamati a votare per le regionali, per le amministrative e per il referendum sul taglio dei parlamentari. Il Viminale, in vista delle giornate di domenica e lunedì, ha invitato i sindaci a prendere accorgimenti anti coronavirus per tutelare gli anziani e i soggetti fragili. Si tratta di indicazioni quindi che consentiranno di evitare assembramenti ai seggi e di proteggere soggetti

Una delle domande che ricorrono nelle chat dei genitori all’inizio dell’anno scolastico, dove tutto è ancora incerto è proprio questa: se i figli si ammalano, come spesso succede, ma non di Coronav ...

Oggi alle 16 presso il bar Mivida ad Avellino, in via Dante, si svolgerà la conferenza stampa di Unione di Centro per le elezioni regionali e sul referendum. Alla conferenza parteciperanno Ugo Maggio, ...

Caro Signor Direttore, nel corso di un TG serale l’on. Luigi Di Maio rispondendo alle domande della giornalista motivava il perchè del SI al referendum per la riduzione dei parlamentari, con particola ...

