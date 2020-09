Dragon’s Dogma | la recensione | in viaggio tra un’umanità senza speranza

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 settembre 2020) La nostradi Dragon's, serie animata di Netflix ispirata al celebre videogioco e disponibile con i suoi sette episodi dal 17 settembre 2020. Saremo sinceri, scrivere questadi Dragon'snon è stato per nulla semplice, perché nell'esprimere un giudizio non si può non tenere conto del celebre videogioco da cui è tratta, titolo CAPCOM che ha venduto più di cinque milioni di copie in tutto il mondo e che è stato amato alla follia da un gran numero di videogiocatori. La serie tv, disponibile dal 17 settembre 2020, è stata sviluppata e prodotta per Netflix dallo studio Sublimation che già ha collaborato con la piattaforma per l'anime Hero Mask e, in precedenza, ha preso parte ad altri celebri titoli come Tokyo ...