Covid-19 | le risposte alle domande più frequenti

(Di giovedì 17 settembre 2020) Proviamo a capirne di più sulla pandemia in corso rispondendo ad alcune FAQ di Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino 1) Quanti sono i nuovi casi positivi? Chi sono gli attualmente positivi? Ogni giorno, la Protezione Civile pubblica delle tabelle riepilogative di aggiornamento casi-19. Vengono indicati, tra gli altri dati: Il totale degli attualmente positivi, ovvero le persone positive ospedalizzate (ricoverate in repartio in (...) - Salute / Virus, Pandemia, , Coronavirus