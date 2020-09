24 Ore di Le Mans - Le novità dell' edizione numero 88

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il 2020 è certamente un anno fuori dagli schemi e anche la celeberrima 24 Ore di Lenon farà eccezione. Dopo il rinvio da giugno a settembre, il conto alla rovescia è praticamente ormai terminato: siamo già nel pienoottantottesimaa celeberrima gara di durata francese. Per la prima volta nel corsoa sua storia si correrà a porte chiuse, senza quellatmosfera speciale che solo il weekenda 24 ore può dare. Ma ladrenalina in pista sarà assicurata dai 59 equipaggi pronti a dare spettacolo lungo i 13 chilometri del Circuit de la Sarthe.Equipaggi e categorie. La 24 Ore di Leè da sempre sinonimo di velocità e sfida tecnologica ai massimi livelli. E oltre alle mille ...

Eurosport_IT : Dritta contro il muro la @IDECSportRacing ?? Segui la 24 Ore di Le Mans su - FrancescoMian3 : 24 ore molto insolita quest'anno senza le oltre 200 mila persone che di solito ci sono. Mi auguro che l'anno prossi… - f_caneo18 : #DirettaEurosport Un saluto dal Salottino Endurance, dopo aver preso a gare virtuali, endurance e sprint siamo pron… - AlwayswithSeb_5 : RT @FrederickSeb: Sabato c'è la 24 ore di Le Mans e sarebbe superfluo dire che il mio appoggio e tifo andrà a qualunque macchina con un bel… - FrederickSeb : Sabato c'è la 24 ore di Le Mans e sarebbe superfluo dire che il mio appoggio e tifo andrà a qualunque macchina con… -

Porte chiuse per la 24 Ore più famosa al mondo. Il pilota voltese al via con la Ferrari 488 Gte Evo VOLTA MANTOVANA. Nel 2014 o giù di lì Matteo Cressoni si lasciava scappare provocatoriamente una con ...PALERMO - Questa la programmazione sportiva prevista venerdi' 18 settembre, in tv: 8.30 - Eurosport: Auto, Mondiale Endurance. 24 Ore Le Mans 8.55 - SkyMotoGP: Motomondiale, GP Emilia Romagna. prove l ...