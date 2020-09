Simeone | in indagin epidemiologica a Formia gestione superficiale Asl

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma – “Non si puo’ dirigere la sanita’ in provincia di Latina in modo cosi’. L’avviata su un’azienda di pescato ae’ iniziata tardi ed in maniera incompleta. Ho comunicato all’assessore regionale alla Sanita’ Alessio D’Amato il mio rincrescimento per ladel caso da parte dei vertici dell’Asl di Latina.” “L’ha riguardato solamente i dipendenti, circa una settantina di unita’, oltre a familiari e persone che nei giorni scorsi hanno avuto contatti diretti o indiretti con il titolare dell’azienda risultato positivo al Covid. Dalla notizia della positivita’ di questo imprenditore che si ...