Roma, Karsdorp verso il no al Genoa: De Sciglio più lontano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sembrava cosa fatta, ma il trasferimento di Mattia De Sciglio, in uscita dalla Juventus e promesso sposo della Roma, potrebbe saltare nonostante la trattativa definita tra le due società. Rifiuto Tra le motivazioni trapelate nelle ultime ore ci sarebbe la nuova presa di posizione di Rick Karsdorp, terzino olandese ritornato in giallorosso dopo i 6 mesi di prestito al Feyenoord, dove fu acquistato dalla Roma nel 2017. L'esterno destro sembrava destinato all'approdo al Genoa, che avrebbe di fatto lasciato lo spazio per l'approdo di De Sciglio in giallorosso, ma Karsdorp avrebbe cambiato idea nelle ultime ore e appare ora intenzionato a voler rimanere a Roma per giocarsi le proprie chances.

