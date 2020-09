Roma choc, sniffa coca in metro all'ora di punta davanti agli altri passeggeri (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si è preparato la striscia di cocaina sul sedile di una banchina in metropolitana. Poi incurante dei presenti, erano le 12.30, alla fermata Anagnina ha sniffato la sostanza. L'uomo, sulla quarantina, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si è preparato la striscia diina sul sedile di una banchina inpolitana. Poi incurante dei presenti, erano le 12.30, alla fermata Anagnina hato la sostanza. L'uomo, sulla quarantina, ...

leggoit : Roma choc, sniffa coca in metro - Florian34119048 : RT @CiaoKarol: EMANUELE È STATO UCCISO A 46 ANNI. RIP ?????? PREGHIAMO CON IL CUORE PER TE ?? - CiaoKarol : Choc a Roma: Emanuele accoltellato e ucciso per un debito di 40 euro: Addio ad Emanuele Mattei, ucciso per motivi f… - CiaoKarol : EMANUELE È STATO UCCISO A 46 ANNI. RIP ?????? PREGHIAMO CON IL CUORE PER TE ?? - CorriereCitta : Roma, choc sulla metro A: sniffa cocaina davanti a studenti e pendolari -

Ultime Notizie dalla rete : Roma choc Roma choc, sniffa coca in metro all'ora di punta davanti agli altri passeggeri Leggo.it Roma choc, sniffa coca in metro

Si è preparato la striscia di cocaina sul sedile di una banchina in metropolitana. Poi incurante dei presenti (erano le 12.30) alla fermata Anagnina ha sniffato la sostanza. L’uomo, sulla quarantina, ...

La cura choc per Palermo secondo la Cisl, “Orlando adesso ci ascolti”

11:17La cura choc per Palermo secondo la Cisl ... 50 anni di misteri e silenzi 10:43Ruba sul treno Roma-Palermo, denunciato uomo di 37 anni 10:43In attesa del vertice di maggioranza Orlando mette in ...

Vicenza, anziano picchiato con calci e pugni mentre è a terra. L’arresto dopo il video choc

Messo ko con un pugno in pieno volto e raggiunto da una serie di calci quando si trovava a terra. L’unica colpa del 73enne è stata quella di essersi avvicinato a quel giovane che stava aggredendo da q ...

Si è preparato la striscia di cocaina sul sedile di una banchina in metropolitana. Poi incurante dei presenti (erano le 12.30) alla fermata Anagnina ha sniffato la sostanza. L’uomo, sulla quarantina, ...11:17La cura choc per Palermo secondo la Cisl ... 50 anni di misteri e silenzi 10:43Ruba sul treno Roma-Palermo, denunciato uomo di 37 anni 10:43In attesa del vertice di maggioranza Orlando mette in ...Messo ko con un pugno in pieno volto e raggiunto da una serie di calci quando si trovava a terra. L’unica colpa del 73enne è stata quella di essersi avvicinato a quel giovane che stava aggredendo da q ...