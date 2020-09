Pavia | medici o infermieri a domicilio per far votare chi è in quarantena

Gianfra64086495 : @Titti72090919 Pavia? Conosco bene quella struttura, ottima medici... Io li ho curato una brutta leucemia... Ora sto bene. - Ettore572 : RT @PonytaEle: Flashback: ad Aprile Burioni diceva che era una bufala che il covid nei casi gravi provocasse coaguli tromboembolie polmonar… - Luigiantonio80 : RT @PonytaEle: Flashback: ad Aprile Burioni diceva che era una bufala che il covid nei casi gravi provocasse coaguli tromboembolie polmonar… - PonytaEle : Flashback: ad Aprile Burioni diceva che era una bufala che il covid nei casi gravi provocasse coaguli tromboembolie… -

Ultime Notizie dalla rete : Pavia medici

IL GIORNO

Chi si trova a casa in quarantena potrà comunque votare per il referendum o per l’elezione del sindaco, se si tratta di residenti a Vigevano, Voghera, Miradolo, Pieve del Cairo, Pizzale, Silvano Pietr ...Per prima cosa hanno notevolmente migliorato, riducendo i margini di rischio, l’appropriatezza delle cure: il sistema che hanno installato avvisa immediatamente il personale sanitario se viene sommini ...Chi si trova a casa in quarantena potrà comunque votare per il referendum o per l’elezione del sindaco, se si tratta di residenti a Vigevano, Voghera, Miradolo, Pieve del Cairo, Pizzale, Silvano Pietr ...