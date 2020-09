Nel Lazio i contagi tornano a salire: +165 in 24 ore, 86 a Roma, Nessun morto (Di mercoledì 16 settembre 2020) Di nuovo un incremento di contagi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore nella regione si registrano infatti 165 nuovi casi, contro i 139 di ieri,. Dei nuovi positivi 86 sono a Roma. Zero i decessi. Intanto è ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Di nuovo un incremento dinel. Nelle ultime 24 ore nella regione si registrano infatti 165 nuovi casi, contro i 139 di ieri,. Dei nuovi positivi 86 sono a. Zero i decessi. Intanto è ...

